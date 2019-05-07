Под Курском высадят «Сад Победы»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-07T15:52:19+03:00

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11 мая в местечке Свобода Золотухинского района пройдет форум Союза садоводов России. В 9.30 в главном павильоне откроется выставочная экспозиция, на которой можно будет ознакомиться с продукцией деятельности садоводов.

В пленарном заседании, которое начнется в 10.00, примут участие садоводы из разных регионов нашей страны. Они обсудят вопросы, касающиеся деятельности садовых некоммерческих товариществ, собственников садовых земельных или огородных участков. Участие в работе форума примет и Роман Старовойт.

Участники форума обсудят Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Администрация Курской области и общественная организация «Союз садоводов России» подпишут соглашение. Данный документ предусматривает механизмы поддержки садоводческого движения в регионе, организацию благоприятных условий для развития садоводческих, огороднических объединений граждан.

Важнейшим событием форума станет высадка «Сада Победы России». 85 саженцев яблонь – по числу российских регионов – будут высажены на территории мемориального комплекса «Командный пункт Центрального фронта». Также здесь высадят именные деревья от ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU