Под Курском обнаружили 134 артснаряда

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-07T13:21:04+03:00

Снаряды изъяли и вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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7 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на улице Репина в Щиграх. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 134 артиллерийских снаряда. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Сообщения об обнаружении снарядов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, поступают в МЧС практически ежедневно. 4 мая в Курске на проспекте Дериглазова нашли авиабомбу. А 5 мая около села Новомеловое Горшеченского района – два артснаряда.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU