Под Курском обнаружили 134 артснаряда
7 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на улице Репина в Щиграх. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли 134 артиллерийских снаряда. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Сообщения об обнаружении снарядов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, поступают в МЧС практически ежедневно. 4 мая в Курске на проспекте Дериглазова нашли авиабомбу. А 5 мая около села Новомеловое Горшеченского района – два артснаряда.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU