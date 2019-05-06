В Курске на Дериглазова нашли авиабомбу
50 кг снаряд изъяли и вывезли на полигон
Саперы изъяли 50-кг авиабомбуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на проспекте Дериглазова в Курске, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли 50-кг авиабомбу и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
5 мая в Горшеченском районе вблизи села Новомеловое были обнаружены два артиллерийских снаряда времен войны.
ИСТОЧНИК KP.RU