2019-05-06T11:18:33+03:00
Происшествия

В Курске на Дериглазова нашли авиабомбу

50 кг снаряд изъяли и вывезли на полигон
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли 50-кг авиабомбуСаперы изъяли 50-кг авиабомбуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на проспекте Дериглазова в Курске, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли 50-кг авиабомбу и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

5 мая в Горшеченском районе вблизи села Новомеловое были обнаружены два артиллерийских снаряда времен войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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