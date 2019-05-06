Под Курском нашли два артснаряда
Боеприпасы вывезли на полигон
Опасные боеприпасы изъялиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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5 мая в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной около села Новомеловое Горшеченского района.
На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы изъяли два артиллерийских снаряда калибром 76 мм и вывезли их на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
ГУ МЧС по Курской области напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU