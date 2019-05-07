В Курске установят новые детские площадки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-07T11:17:14+03:00

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В Администрации города Курска утвердили перечень адресов для установки детских игровых площадок в 2019 году. Сделано это в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование работы с молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в городе Курске в 2019 - 2024 годах».

В Железнодорожном округе площадки будут оборудованы по следующим адресам: улица Маяковского (напротив домов № 220-226), улица Краснознаменная, 14/19.

В Сеймском – на улице Пигорева, 10, Дейнеки, 16-в, Сумской, 42-б (детский сад № 62), Широкой, 8 (детский сад № 50), ул. Крюкова, 18, а также в сквере на проспекте Ленинского комсомола.

В Центральном округе – на улице Хуторской, 19 (детский сад № 78), Степана Разина, 8 (детский сад № 9), ул. Косухина, 33 (детский сад № 128), Веспремской, 1-а (школа № 51).

ИСТОЧНИК KP.RU