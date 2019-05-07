2019-05-07T10:30:41+03:00
Общество

Сбербанк развивает услугу сурдоперевода

Теперь клиенты ЦЧБ ПАО Сбербанк с нарушениями слуха и речи получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на языке жестов
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– Центральное Черноземье входит в топ-5 регионов по количеству людей с нарушениями слуха и речи, поэтому для нас эта тема очень актуальна, – говорит председатель Воронежского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Вера Семенова.

Услуга сурдоперевода проста в применении. Сотрудник офиса Сбербанка связывается с профессиональным сурдопереводчиком с помощью видеозвонка на планшете. Клиент задает интересующий вопрос так, как ему удобно, и получает ответы в переводе на жестовый язык.

На данный момент в Центрально-Черноземном банке бесплатная услуга сурдоперевода запущена в 287 офисах. На территории Воронежской области – это 79 подразделений, 46 – в Липецкой области, 49 – на Белгородчине, 33 – в Орловской, 36 – в Тамбовской и 44 – в Курской областях.

– Услуга видеоудаленного сурдоперевода достаточно новая, но уже понятно, что она крайне востребована данной категорией населения, поэтому будет развиваться и далее, – отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Как подчеркнули в банке, помимо решения своей основной задачи, услуга «Видеоудаленный сурдоперевод» несет в себе и другую не менее важную миссию – это социализация людей с нарушениями слуха и речи.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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