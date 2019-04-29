2019-04-29T15:56:58+03:00
Звезды

В Курской области пройдет "Соловьиная трель"

Барды соберутся в начале лета
Ольга ДАНИЛОВА
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Фестиваль пройдет на природеФестиваль пройдет на природеФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 31 мая по 2 июня на берегу реки Сейм в урочище Рахоль Курчатовского района пройдет XXXII Международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель – 2019».

Фестиваль авторской песни «Соловьиная трель» проводится в Курской области с 1988 года, он проходит в форме туристического слета. Ежегодно фестиваль посещают до 10 тыс. участников и гостей не только из России, но и Украины, Белоруссии, Чехии, Польши, США. Организаторами мероприятия выступают, в том числе администрации Курской области, городов Курск и Курчатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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