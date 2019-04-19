На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-19T16:27:19+03:00

Больше автобусов выйдут на линию по некоторым направлениям

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В дни православных праздников с учетом традиции массового посещения курянами в это время городских кладбищ Администрация города организует специальные маршруты и увеличивает число автобусов на действующих за счет перераспределения транспорта.

21 апреля, в Вербное воскресенье, с 9.00 до 16.00 пять автобусов МУП «ПАТП г. Курска» будут осуществлять перевозку горожан по маршрутам № 18 «Пл. Перекальского – п. Косиново» и № 36 «Льговский пов. – Южное кладбище». На остальных маршрутах городского транспорта движение будет организовано в соответствии с расписанием выходного дня. 14 автобусов, принадлежащих частным перевозчикам, будут работать на маршруте № 72 «Ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково».

В ночь на Пасхальное Воскресенье (с 27 на 28 апреля) микроавтобусы будут курсировать по маршрутам «Ул. Малышева – Красная площадь», «Северо-западный микрорайон – Красная площадь», «Ул. 3-я Агрегатная – Красная площадь», «М/р-н Волокно – Красная площадь», «Пр-т им. А. Дериглазова – Красная площадь», «Авиацентр – Красная площадь», «Красная площадь – ул. 2-я Агрегатная», «Пр-т Плевицкой – пр-т Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Красная площадь».

28 апреля с 8.00 до 17.00 автобусы будут курсировать по маршрутам «Льговский пов. – Южное кладбище», «Пл. Комарова – Северное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище».

Будут работать на своих маршрутах и автобусы № 72 «Ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково», № 35 «Ул. Малышева – ул. Косухина – Северное кладбище (по ул. Запольной)», № 98 «Ул. Комарова – ул. Светлая», «Ул. Косухина – пр-т Клыкова – ул. Сумская – Южное кладбище», «Северо-западный микрорайон – Южное кладбище, «Северное кладбище – Южное кладбище».

На маршруты «Знаменский собор – ККПФ», «Знаменский собор – пр-т им. А. Дериглазова», «Льговский поворот – ККПФ» выйдут 13 троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU