Курской областной Думе-25!

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-19T13:39:55+03:00

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25 лет назад состоялось первое заседание Курской областной Думы. С тех пор приняты сотни важнейших законов, которые обеспечивают социальную защиту граждан, повышают качество жизни, укрепляют авторитет государства. В юбилейный год председатель Курской областной Думы шестого созыва Николай Жеребилов рассказал, с чего все начиналось, как удалось преодолеть сложности и каковы планы на будущее.

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ИСТОЧНИК KP.RU