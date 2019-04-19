2019-04-19T13:39:55+03:00
Общество

Курской областной Думе-25!

Николай Жеребилов: «Юбилей Думы – хороший повод осмыслить пройденный путь»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

25 лет назад состоялось первое заседание Курской областной Думы. С тех пор приняты сотни важнейших законов, которые обеспечивают социальную защиту граждан, повышают качество жизни, укрепляют авторитет государства. В юбилейный год председатель Курской областной Думы шестого созыва Николай Жеребилов рассказал, с чего все начиналось, как удалось преодолеть сложности и каковы планы на будущее.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме
У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей
«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице
В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года