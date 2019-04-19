Курской областной Думе-25!
Николай Жеребилов: «Юбилей Думы – хороший повод осмыслить пройденный путь»
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25 лет назад состоялось первое заседание Курской областной Думы. С тех пор приняты сотни важнейших законов, которые обеспечивают социальную защиту граждан, повышают качество жизни, укрепляют авторитет государства. В юбилейный год председатель Курской областной Думы шестого созыва Николай Жеребилов рассказал, с чего все начиналось, как удалось преодолеть сложности и каковы планы на будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU