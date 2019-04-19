«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-19T12:30:09+03:00

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«Мираторг» - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор экономики региона. Холдинг ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая помощь медицинским и учебным учреждениям, детским домам и другим социальным организациям.

Особое внимание компания уделяет вопросам повышения качества жизни и здоровья населения. Так, Кореневской ЦРБ агрохолдинг помог в приобретении строительных материалов для палат. Они на протяжении длительного времени не ремонтировались, что могло негативно сказаться на качестве пребывания находящихся на стационарном лечении пациентов.

- Агрохолдинг ведет свою деятельность преимущественно в сельской местности. Компания не только ежегодно создает здесь новые рабочие места с достойной заработной платой, но и участвует в развитии социальной инфраструктуры районов. И одним из первостепенных в этой сфере мы считаем вопрос создания благоприятных для здоровья населения условий, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU