2019-04-19T12:30:09+03:00
Общество

«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице

Агрохолдинг предоставил учреждению финансовую помощь в ремонте палат хирургического и терапевтического отделений
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Мираторг» - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор экономики региона. Холдинг ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая помощь медицинским и учебным учреждениям, детским домам и другим социальным организациям.

Особое внимание компания уделяет вопросам повышения качества жизни и здоровья населения. Так, Кореневской ЦРБ агрохолдинг помог в приобретении строительных материалов для палат. Они на протяжении длительного времени не ремонтировались, что могло негативно сказаться на качестве пребывания находящихся на стационарном лечении пациентов.

- Агрохолдинг ведет свою деятельность преимущественно в сельской местности. Компания не только ежегодно создает здесь новые рабочие места с достойной заработной платой, но и участвует в развитии социальной инфраструктуры районов. И одним из первостепенных в этой сфере мы считаем вопрос создания благоприятных для здоровья населения условий, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме
У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей
В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года