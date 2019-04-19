«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице
«Мираторг» - крупнейший инвестор в агропромышленный сектор экономики региона. Холдинг ведет активную социальную политику в регионах своего присутствия, оказывая помощь медицинским и учебным учреждениям, детским домам и другим социальным организациям.
Особое внимание компания уделяет вопросам повышения качества жизни и здоровья населения. Так, Кореневской ЦРБ агрохолдинг помог в приобретении строительных материалов для палат. Они на протяжении длительного времени не ремонтировались, что могло негативно сказаться на качестве пребывания находящихся на стационарном лечении пациентов.
- Агрохолдинг ведет свою деятельность преимущественно в сельской местности. Компания не только ежегодно создает здесь новые рабочие места с достойной заработной платой, но и участвует в развитии социальной инфраструктуры районов. И одним из первостепенных в этой сфере мы считаем вопрос создания благоприятных для здоровья населения условий, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».
ИСТОЧНИК KP.RU