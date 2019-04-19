В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
Здесь растут сосны, ели и лиственницы
В общей сложности посадили 15 тысяч деревьевФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений». На эко-субботник вышли школьники, учителя и местные жители. Хвойный парк, площадью около двух гектар, насчитывает 15 тысяч сосен, елей и сибирских лиственниц.
В создании молодого парка участникам акции помогали лесоводы. Они разработали схему смешения пород, которая показывает: какие деревья, в каком количестве и как должны размещаться на площади.
Сейчас посадки деревьев, лесовосстановительные работы проходят во всех районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU