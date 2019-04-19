2019-04-19T09:46:24+03:00
Общество

В Курской области заложили "Парк будущих поколений"

Здесь растут сосны, ели и лиственницы
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В общей сложности посадили 15 тысяч деревьевВ общей сложности посадили 15 тысяч деревьевФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений». На эко-субботник вышли школьники, учителя и местные жители. Хвойный парк, площадью около двух гектар, насчитывает 15 тысяч сосен, елей и сибирских лиственниц.

В создании молодого парка участникам акции помогали лесоводы. Они разработали схему смешения пород, которая показывает: какие деревья, в каком количестве и как должны размещаться на площади.

Сейчас посадки деревьев, лесовосстановительные работы проходят во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года