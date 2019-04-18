2019-04-18T09:54:59+03:00
Общество

В Курске выбрали лучших менеджеров

Главные критерии конкурсов – деловая безупречность и социальная ответственность
Ольга ТРУШКИНА
Поделиться:
Курск должен знать своих героевКурск должен знать своих героевФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Вчера, 17 апреля, в областной администрации чествовали лучших управленцев региона по итогам 2018 года – победителей региональных конкурсов «Менеджер года» и «Лучший менеджер структурного подразделения».

В положении отмечено, что победители таких конкурсов – талантливые руководители, опыт и знания которых достойны общественного признания. Их отличительная черта – ориентация на производство, деловая безупречность и социальная ответственность.

Поздравления и дипломы победители получили от и.о. врио губернатора Станислава Набоко. Станислав Набоко отметил, что конкурсы стали неотъемлемой частью деловой жизни курских предпринимателей, а победа является не только общественным признанием успеха, но и высокой оценкой возглавляемых ими коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24