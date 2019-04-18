В Курске выбрали лучших менеджеров

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-18T09:54:59+03:00

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Вчера, 17 апреля, в областной администрации чествовали лучших управленцев региона по итогам 2018 года – победителей региональных конкурсов «Менеджер года» и «Лучший менеджер структурного подразделения».

В положении отмечено, что победители таких конкурсов – талантливые руководители, опыт и знания которых достойны общественного признания. Их отличительная черта – ориентация на производство, деловая безупречность и социальная ответственность.

Поздравления и дипломы победители получили от и.о. врио губернатора Станислава Набоко. Станислав Набоко отметил, что конкурсы стали неотъемлемой частью деловой жизни курских предпринимателей, а победа является не только общественным признанием успеха, но и высокой оценкой возглавляемых ими коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU