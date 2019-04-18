КурскОнлайн представляет

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-18T09:37:46+03:00

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Поколение старых добрых и таких знакомых телевизоров безвозвратно уходит в прошлое. Телевизор сегодня нечто большее, чем просто программно-аппаратная база. Это целая система, которая для удобства пользователей объединяет ТВ и мобильные гаджеты на общей платформе. Многие современные телевизоры имеют встроенную функцию Smart TV, которая расширяет возможности привычного устройства. Многие, но далеко не все. При покупке нового телевизора за эту функцию придется щедро заплатить. А если новый телевизор и вовсе покупать не хочется? Сэкономить семейный бюджет и получить все интерактивные возможности Smart TV поможет «Телевидение будущего для всех поколений» – Android-приставка, которую легко можно подключить к любому телевизору и тем самым превратить его в современное, дорогостоящее устройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU