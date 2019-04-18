2019-04-18T09:21:09+03:00
Общество

Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице

Замгубернатора Ирина Хмелевская обсудила с врачами снимки и вопросы лечения
Ольга ТРУШКИНА
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Юноше требуются лечение и реабилитацияЮноше требуются лечение и реабилитацияФото: из открытых источников
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Как сообщает комитет информации и печати Курской области, обучающийся Курского политехнического колледжа, который во время производственной практики получил травму кисти циркулярной пилой, продолжает находиться на лечении в городской клинической больнице № 4. Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская навестила юношу и обсудила с врачами снимки, лечение и реабилитацию.

В колледже молодой человек получает специальность мебельщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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