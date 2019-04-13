В Курске могут создать Центр современного пятиборья
В Доме Советов прошло совещание по вопросам развития в регионе современного пятиборья. Это олимпийский вид спорта, в котором чемпионом становится атлет, лучше других выступивший в фехтовании, плавании, верховой езде (конкуре), беге и стрельбе.
На заседании было отмечено, что в Курской области культивируются все перечисленные дисциплины, а легкая атлетика и фехтование являются базовыми видами спорта для региона. Развитие современного пятиборья потребует создания специализированного центра, который предполагается разместить рядом с конноспортивной школой. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство 50-метрового бассейна, легкоатлетического манежа и реконструкция курского ипподрома. Крупный спортивный кластер привлечет не только профессиональных атлетов, но и простых курян и гостей города.
ИСТОЧНИК KP.RU