2019-04-13T09:58:06+03:00
Спорт

В Курске могут создать Центр современного пятиборья

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство 50-метрового бассейна, легкоатлетического манежа и реконструкция курского ипподрома
Ольга ДАНИЛОВА
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У курян появится еще больше возможностей для занятий спортомУ курян появится еще больше возможностей для занятий спортомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Доме Советов прошло совещание по вопросам развития в регионе современного пятиборья. Это олимпийский вид спорта, в котором чемпионом становится атлет, лучше других выступивший в фехтовании, плавании, верховой езде (конкуре), беге и стрельбе.

На заседании было отмечено, что в Курской области культивируются все перечисленные дисциплины, а легкая атлетика и фехтование являются базовыми видами спорта для региона. Развитие современного пятиборья потребует создания специализированного центра, который предполагается разместить рядом с конноспортивной школой. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство 50-метрового бассейна, легкоатлетического манежа и реконструкция курского ипподрома. Крупный спортивный кластер привлечет не только профессиональных атлетов, но и простых курян и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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