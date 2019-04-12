Курянок научат макияжу в стиле 40-х

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-12T16:05:36+03:00

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14 апреля в 13.00 в преддверии празднования Дня Победы в Культурном центре семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы, 18) состоится мастер-класс «Макияж 40-х годов: характерные черты и создание образа».

Пятый год в регионе проходит акция «Красавица Победа», посвященная женщинам, пережившим войну и не утратившим желание жить, быть красивыми и женственными. Таким образом участницы акции отдают долг памяти и дань уважения мамам, бабушкам и прабабушкам, которые наравне с мужчинами воевали на фронте, работали в тылу.

Стилист Ольга Скажутина не только расскажет, но и покажет приемы создания гармоничного образа в стиле весны 45-го года.

Фотограф Наталья Харламова подарит участницам уникальную возможность пополнить семейный альбом ретро-кадрами «Женский образ весны 45-года».

Воссоздать антураж послевоенного времени помогут тематическая инсталляция «Весна. Победа. Память», лирические мелодии времен Великой Отечественной войны, а также фрагменты из художественных фильмов: «А зори здесь тихие», «Небесный тихоход», «О тех, кого помню и люблю».

Воспитанники Литературного лицея прочтут стихи о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», рассказывающей об уникальном опыте женщины, выжившей в нечеловеческих условиях войны.

ИСТОЧНИК KP.RU