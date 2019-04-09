Для воспитанников курских интернатов провели экскурсию и мастер-класс

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-09T16:25:45+03:00

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Региональное отделение Движения «Бессмертный полк России» в Курской области вновь провело благотворительную акцию с детьми из курских интернатов. Воспитанники четырех интернатов Курска и Курской области вместе с сопровождающими приехали на Красную площадь Курска к Знаменскому собору. Некоторые из детей до этого дня ни разу не были в областном центре, поэтому благотворительная акция началась с полуторачасовой пешей экскурсии по главной улице города с элементами маршрутной игры. На разных этапах детям задавали вопросы об истории родного края и страны, все дети получали поощрительные призы.

Затем дети отправились в Курский государственный университет, где для детей провели мастер-класс «Страна сказок». По итогам мастер-класса дети, распределенные по трем группам, подготовили постановки русских народных сказок и разучили танцы.

Заключительным этапом благотворительной акции стал просмотр музыкальной сказки «Бременские музыканты» в сопровождении джазового оркестра имени Вадима Людвиковского в Курской областной государственной филармонии. Некоторые ребята впервые побывали в просторном зале филармонии и услышали живую музыку оркестра.

В этот раз мероприятие посетили 29 детей, воспитанники четырех интернатов: ОБОУ «Лицей-интернат №1», ОБОУ «Школа-интернат №4», ОКОУ «Ивановская школа-интернат», ОКУ «Центр «Перспектива». Основная цель проекта – помочь детям социализироваться в обществе, одновременно знакомясь с историей родного края, приобщаясь к культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU