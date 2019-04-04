2019-04-04T11:12:45+03:00
Политика

ЮЗГУ набирает студентов в военный учебный центр

Более сотни парней смогут получить звание сержанта
Яна ШЕЛЕСТ
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Студенты получат воинское звание и будут зачислены в запасСтуденты получат воинское звание и будут зачислены в запасФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Студенты ЮЗГУ могут теперь одновременно получить диплом о высшем образовании и воинское звание сержанта. Более сотни парней отберут в этом году на обучение в военный учебный центр при университете. По итогам двухлетнего обучения прошедшие отбор молодые люди получат навыки командира отделения и будут зачислены в запас Вооруженных Сил Российской Федерации.

В военный учебный центр с 1 сентября 2019 года могут быть зачислены студенты ЮЗГУ, которые на сегодняшний день обучаются на первом курсе бакалавриата, а также на первом или втором курсе специалитета. Любой желающий может собрать необходимые документы и передать их в военно-мобилизационный отдел университета. Затем кандидат должен пройти стандартную для солдат-срочников медицинскую комиссию и профессионально-психологическое тестирование.

Результаты передадут в университет для дальнейшего отбора. В военном учебном центре могут проходить обучение лишь студенты, имеющие категории годности к военной службе «А» и «Б» (годен к военной службе и годен к военной службе с незначительными ограничениями). Затем комиссия из представителей Министерства обороны, военного учебного центра и университета оценит заключения военкомата и проведет экзамен по физической подготовке.

В военный учебный центр могут поступить студенты, не имеющие проблем с успеваемостью. Планируется, что обучение будет проходить раз в неделю. В 2019 году студенты будут ходить на занятия по субботам, но уже в следующем году занятия будут проводиться в два дня. Расписание будет скорректировано с учетом требований факультетов, студенты которых поступят в центр.

По итогам обучения, которое будут проходит два года, студенты будут отправлены на военный учебный сбор, где пройдут финальное тестирование. Если все нормативы будут выполнены, то студенты получат воинское звание и будут зачислены в запас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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