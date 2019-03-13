В Курске вышел на маршрут первый электробус
13 марта на маршрут «Знаменский собор – проспект Дериглазова» вышел первый электробус. Модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети.
Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест – 29. Троллейбус низкопольный, оснащен откидным трапом, в салоне имеются специально отведенные места для инвалидных колясок. Установлена современная система безопасности и информирования пассажиров.
Как сообщалось ранее, первый электробус прибыл в Курск 26 января. Согласно муниципальному контракту, по лизингу будет поставлено еще четыре троллейбуса на автономном ходу, сообщили в администрации города Курска.
Решение о приобретении нового вида транспорта приняли для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU