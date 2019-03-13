2019-03-13T10:16:33+03:00
Общество

В Курске вышел на маршрут первый электробус

Он будет возить пассажиров из центра на проспект Дериглазова
Яна ШЕЛЕСТ
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Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человекСалон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек
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13 марта на маршрут «Знаменский собор – проспект Дериглазова» вышел первый электробус. Модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети.

Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест – 29. Троллейбус низкопольный, оснащен откидным трапом, в салоне имеются специально отведенные места для инвалидных колясок. Установлена современная система безопасности и информирования пассажиров.

Как сообщалось ранее, первый электробус прибыл в Курск 26 января. Согласно муниципальному контракту, по лизингу будет поставлено еще четыре троллейбуса на автономном ходу, сообщили в администрации города Курска.

Решение о приобретении нового вида транспорта приняли для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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