2019-01-28T11:38:44+03:00
Общество

В Курск привезли электробус

Троллейбус на автономном ходу начали готовить к эксплуатации
Яна ШЕЛЕСТ
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Электробусы планируется пустить до проспекта ДериглазоваЭлектробусы планируется пустить до проспекта ДериглазоваФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске появился первый из троллейбусов с возможностью автономного хода, сообщили в областной администрации. Электробус может преодолевать многокилометровые участки на своих аккумуляторах, а потом, выйдя к контактным линиям, продолжать движение как обычный троллейбус.

Это позволит, например, пустить электротранспорт до проспекта Дериглазова без постройки дополнительной инфраструктуры. Первый из пяти троллейбусов с системой динамической подзарядки уже привезли в Курск. Когда он выйдет на линию – пока не известно.

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