Пятилетняя курянка примет участие в шоу «Голос. Дети»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-05T15:18:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятилетняя курянка Валерия Несенюк успешно прошла кастинг проекта Первого канала «Голос. Дети». Девочку пригласили на слепые прослушивания, которые пройдут 7 марта.

— Давайте вместе смотреть эфир, переживать и голосовать за Лерочку на сайте Первого канала! – обратилась к курянам в соцсети мама Леры Евгения Несенюк.

Валерия выходит на большую сцену не впервые. В 2018 году девочка приняла участие в телевизионном шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Непосредственная малышка покорила сердца зрителей, спев «Санту Лючию».

Валерия Несенюк с раннего детства отличается артистичностью – очень любит петь, танцевать, особенно на сцене. С 2,5 лет девочка занимается танцами, участвует в различных конкурсах. В четыре года Леру отдали в творческую мастерскую сестер Толмачевых.

«Голос.Дети» — детская версия нашумевшего суперпроекта «Голос». Это шоу принципиально отличается от привычных вокальных конкурсов по поиску музыкальных талантов. Конкурс состоит из трех этапов – слепых прослушиваний, поединков и финала.

ИСТОЧНИК KP.RU