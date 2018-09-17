Четырехлетняя курянка приняла участие в телешоу «Лучше всех!»
«Какая красавица! Что это за принцесса к нам приехала?» - воскликнул Максим Галкин при появлении Валерии на сцене. Улыбчивая девчушка не растерялась и даже рассказала, что город Курск очень красивый, и в нем проживает целый миллион хороших людей.
Валерия Несенюк с раннего детства отличается артистичностью – очень любит петь, танцевать, особенно на сцене. С 2,5 лет девочка занимается танцами, участвует в различных конкурсах. В четыре года Леру отдали в творческую мастерскую сестер Толмачевых.
— В марте этого года мы поехали в Петербург на вокальный конкурс и неожиданно выиграли Гран-при, - рассказывает мама юной вокалистки Евгения Несенюк. – А в начале апреле нам уже позвонили с Первого канала с приглашением принять участие в телешоу «Лучше всех!».
У Валеры к этому времени был отработан только один номер «Розовый слон». Девочка только начала готовить «Санта Лючию», и для участия в программе выбрали именно эту песню.
— Мы начали усиленно готовиться. Занимались каждый день в течение двух недель, - рассказывает Евгения.
На съемки Лера поехала с мамой, папой и своим педагогом Инной Минасян. На сцене девочка не растерялась и блестяще исполнила номер. Зал ей долго аплодировал. Максим вручил юной вокалистке медаль, рюкзачок со сладостями и букет цветов.
Передача вышла в эфир 16 сентября. Выступление четырехлетней Валеры вызвало восторг у телезрителей.
— Мы считаем, что выступили отлично, достойно представили Курск. Очень хотели бы победить в голосовании, надеемся на поддержку курян», - говорит мама Леры.
«Лучше всех!» - это популярное шоу детских талантов на Первом канале. Самые одаренные и непосредственные дети в возрасте от трех до десяти лет показывают зрителям свои уникальные способности. Самого талантливого ребенка выбирают зрители путем голосования на сайте Первого канала.