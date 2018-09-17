Четырехлетняя курянка приняла участие в телешоу «Лучше всех!»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-17T16:17:55+03:00

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«Какая красавица! Что это за принцесса к нам приехала?» - воскликнул Максим Галкин при появлении Валерии на сцене. Улыбчивая девчушка не растерялась и даже рассказала, что город Курск очень красивый, и в нем проживает целый миллион хороших людей.

Валерия Несенюк с раннего детства отличается артистичностью – очень любит петь, танцевать, особенно на сцене. С 2,5 лет девочка занимается танцами, участвует в различных конкурсах. В четыре года Леру отдали в творческую мастерскую сестер Толмачевых.

— В марте этого года мы поехали в Петербург на вокальный конкурс и неожиданно выиграли Гран-при, - рассказывает мама юной вокалистки Евгения Несенюк. – А в начале апреле нам уже позвонили с Первого канала с приглашением принять участие в телешоу «Лучше всех!».

У Валеры к этому времени был отработан только один номер «Розовый слон». Девочка только начала готовить «Санта Лючию», и для участия в программе выбрали именно эту песню.

— Мы начали усиленно готовиться. Занимались каждый день в течение двух недель, - рассказывает Евгения.

На съемки Лера поехала с мамой, папой и своим педагогом Инной Минасян. На сцене девочка не растерялась и блестяще исполнила номер. Зал ей долго аплодировал. Максим вручил юной вокалистке медаль, рюкзачок со сладостями и букет цветов.

Передача вышла в эфир 16 сентября. Выступление четырехлетней Валеры вызвало восторг у телезрителей.

— Мы считаем, что выступили отлично, достойно представили Курск. Очень хотели бы победить в голосовании, надеемся на поддержку курян», - говорит мама Леры.

«Лучше всех!» - это популярное шоу детских талантов на Первом канале. Самые одаренные и непосредственные дети в возрасте от трех до десяти лет показывают зрителям свои уникальные способности. Самого талантливого ребенка выбирают зрители путем голосования на сайте Первого канала.