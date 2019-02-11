На минувшей неделе курским спасателям поступило более 6 тысяч ложных звонков
С 4 по 10 февраля в Службу спасения – «112» Курской области поступило более 19 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Из общего числа более шести тысяч сообщений оказались «ложными».
Пожарно-спасательные подразделения 25 раз выезжали на сообщения о пожарах, 18 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.
5 февраля предположительно из-за неисправности печного отопления произошел пожар в селе 2-е Засеймье Мантуровского района. Выгорел жилой деревянный дом по всей площади. Погибла хозяйка дома - женщина 1923 года рождения и ее сын - мужчина 1964 года рождения.
Главное управление МЧС России по Курской области просит гостей и жителей региона соблюдать правила личной безопасности, правила поведения в быту и в общественных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на автодороге.
В случае любой беды обращайтесь по номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. В других регионах при возникновении происшествий и для оказания помощи можно обратиться по телефону экстренных служб спасения – 101.
ИСТОЧНИК KP.RU