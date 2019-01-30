Пьяный курянин обругал сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-30T15:20:11+03:00

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23-летний житель поселка Коренево находился в пьяном виде на улице Ленина. В присутствии сотрудников полиции и других граждан он оскорбил участкового, который находился при исполнении своих обязанностей и пытался пресечь противоправные действия нарушителя.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ — «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей». Прокурор Кореневского района утвердил по нему обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU