Пьяный курянин обругал сотрудника полиции
И стал фигурантом уголовного дела
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
23-летний житель поселка Коренево находился в пьяном виде на улице Ленина. В присутствии сотрудников полиции и других граждан он оскорбил участкового, который находился при исполнении своих обязанностей и пытался пресечь противоправные действия нарушителя.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ — «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей». Прокурор Кореневского района утвердил по нему обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU