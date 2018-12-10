2018-12-10T11:02:49+03:00
Общество

Роман Старовойт встретился с лидерами курского волонтерского движения

Встреча прошла в КГМУ
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ребята получили заслуженные награды из рук Романа СтаровойтаРебята получили заслуженные награды из рук Романа Старовойта
Изменить размер текста:

7 декабря врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с лидерами волонтерского движения в Курском государственном медицинском университете. Главе региона презентовали лучшие добровольческие практики и инициативы.

Волонтерское движение КГМУ объединяет 30 отрядов, состоящих из 740 человек, в их числе школьники, студенты, аспиранты, преподаватели и рядовые куряне. Курские добровольцы-медики оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни.

Два проекта волонтеров-медиков приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018». Как уже рассказывала «КП», первое место в номинации «Помощь детям» занял проект «Феникс» студентки пятого курса факультета клинической психологии Светланы Черниковой.

Третье место в номинации «Оберегая сердцем» досталось проекту «Учения» Алексея Гапонова, ординатора и председателя штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Ребята получили заслуженные награды из рук Романа Старовойта. Глава региона поздравил ребят и пожелал им дальнейших успехов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курская полиция призывает к вниманию на дорогах
В Курске откроют единый информационный центр
Курские спасатели предупреждают о тумане
Роспотребнадзор рассказал курянам, как выбрать новогодние подарки
В ГУ МЧС по Курской области состоится прием граждан
Под Курском иномарка сбила пешехода
В Курске осудили 27-летнего извращенца
В Курске пройдут тематические показы «День короткометражного кино-2018»
В Курске таксист похитил у клиентки мобильник
В Курске состоится "Новогодний бал князя Орловского"
Курянку обвиняют в серии краж
У курского таксиста украли планшет
В ДТП под Курском погибла женщина, двое пострадали
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
Курских родителей штрафуют за детей, гуляющих в вечернее время
Руководство УФССП по Курской области проведет прием граждан
Курские медики подделывали данные о выездах скорой
Курян проконсультируют по качеству новогодних подарков
В Курской области задержали 19 пьяных водителей
Под Курском погиб водитель «Фольксвагена»
Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Енисей»
Под Курском насмерть сбили пешехода
Курян просят помочь в поисках парня из соседней области
В Курской области «Форд Транзит» сбил пешехода
В Курске пройдет Всероссийский турнир по фехтованию
С начала года 66 несовершеннолетних курянок стали мамами
Курян предупреждают о гололеде и тумане