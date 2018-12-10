Роман Старовойт встретился с лидерами курского волонтерского движения

10 Дек. 10:59 2018-12-10T11:02:49+03:00

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7 декабря врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с лидерами волонтерского движения в Курском государственном медицинском университете. Главе региона презентовали лучшие добровольческие практики и инициативы.

Волонтерское движение КГМУ объединяет 30 отрядов, состоящих из 740 человек, в их числе школьники, студенты, аспиранты, преподаватели и рядовые куряне. Курские добровольцы-медики оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни.

Два проекта волонтеров-медиков приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018». Как уже рассказывала «КП», первое место в номинации «Помощь детям» занял проект «Феникс» студентки пятого курса факультета клинической психологии Светланы Черниковой.

Третье место в номинации «Оберегая сердцем» досталось проекту «Учения» Алексея Гапонова, ординатора и председателя штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Ребята получили заслуженные награды из рук Романа Старовойта. Глава региона поздравил ребят и пожелал им дальнейших успехов.