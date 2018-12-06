«Эффект от нашей работы вдохновляет на добро» - курянка победила в конкурсе «Доброволец России»

5 декабря, в День волонтера в Москве вручали премию «Доброволец России-2018». В торжественной церемонии принимал участие Президент России Владимир Путин. На конкурс было представлено порядка 15 тысяч волонтерских проектов. В номинации «Помощь детям» победила студентка из Курска Светлана Черникова, представившая на конкурс свой проект «Феникс». Награду девушке вручил композитор Игорь Крутой и факелоносец Зимних Паралимпийских игр Сочи 2014 Ксения Безуглова.

Светлана Черникова – студентка пятого курса факультета клинической психологии Курского государственного медицинского университета. В 2016 году девушка поехала в качестве волонтера на лагерную смену в реабилитационный центр «Шередарь», занимающийся социально-психологической реабилитацией тяжелобольных детей.

— Там, на тренинге волонтеров я подумала, что было бы очень здорово сделать что-то подобное у нас в регионе, - рассказывает Светлана.

Девушка не стала откладывать добрую идею в долгий ящик.

— Я вернулась в Курск, пришла в университет и сказала, что хочу заняться проектом по психосоциальной адаптации детей, имеющих серьезные заболевания.

Девушку многие поддержали, собралась хорошая команда единомышленников. Проект получил название «Феникс», символизируя возрождение. Через некоторое время в созданном реабилитационном лагере прошла первая смена, в которой приняли участие дети, перенесшие тяжелые заболевания.

У Светланы - отличная команда!Фото: Предоставлено героем публикации

— Наши реабилитационные смены предназначены для детей, которые перенесли серьезные заболевания, долго находились в больнице, — говорит Светлана. — Важно адаптировать таких детей к обычной жизни. Мы работаем с ними в различных направлениях.

Волонтеры на сменах сталкиваются с разными детьми, с каждым из них пытаются наладить контакт. Как-то в лагерь приехала восьмилетняя девочка – воспитанница интерната. Ребенок остро реагировал на собеседников, постоянно слышалась ненормативная лексика.

На протяжении девяти дней ребята тесно общались с ребенком. На одном из занятий девочка увидела у медсестры конфету и произнесла: «Дайте мне, пожалуйста, конфету». А потом еще и добавила: «Спасибо».

— Мы были просто потрясены, на глаза навернулись слезы, - говорит Светлана. — Эффект от нашей работы еще больше вдохновляет нас на добро и дальнейшее развитие.

Команда работает, проект развивается, у «Феникса» много планов на будущее. Уже сейчас ребята готовятся к летней смене, ведут переговоры по поводу размещения детей. Команда мечтает отремонтировать какую-то уже имеющуюся лагерную базу или построить новую, но адаптировать ее для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако на все это нужны немалые средства.

— В детстве все мы ездили в лагеря, где чудесно проводили время, впечатления остались на всю жизнь. К сожалению, дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, лишены возможности отдыхать так же, потому что в лагерях нет для них условий, - говорит Светлана.

На награждении Светлану поддерживала внушительная команда из волонтеров, которые приехали из Курска на шести автобусах.

— Во время вручения премии мне больше всего хотелось увидеть именно реакцию нашей команды, потому что это общая наша победа.

После вручения премии Светлана горячо поблагодарила своих ребят за поддержку:

«Почти три года назад в мою идею поверил университет, в котором я учусь. Тогда же я нашла свою команду. Месяц назад в наш проект поверили более 2-х с половиной тысяч человек. Это очень много! И сегодня, в этот момент, я хочу сказать спасибо всем ребятам, которые нас поддерживали и поддерживают на этом нелегком пути. Но особенно - моей команде. Ребята, вы крутые. Спасибо большое!».