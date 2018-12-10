2018-12-10T10:24:11+03:00
Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» разгромили «Енисей»

Матч завершился со счетом 119:53 в пользу курянок
Яна ШЕЛЕСТ
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Лучшим игроком «Динамо» стала Соня ПетровичЛучшим игроком «Динамо» стала Соня Петрович
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9 декабря в подмосковном Видном состоялся матч между курским «Динамо» и красноярским «Енисеем». В рамках регулярного чемпионата женской премьер-лиги курянки одержали уверенную победу со счетом 119:53.

Первая четверть закончилась со счетом 34:12, вторая - 28:22, третья - 30:10, четвертая - 27:9. Лучшим игроком «Динамо» стала Соня Петрович, набравшая 25 очков.

Ранее в рамках женской Евролиги баскетболистки курского «Динамо» на выезде провели матч с венгерским клубом «Шопрон Баскет». Матч завершился со счетом 65:58 в пользу курской команды.

12 декабря курянки проведут матч в Испании, а 16 декабря их ждет домашняя встреча с екатеринбургским УГМК.

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