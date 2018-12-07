2018-12-07T10:47:09+03:00
Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли венгерский «Шопрон»

В групповом этапе Евролиги «Шопрон Баскет» уступил со счtтом 58:65
Яна ШЕЛЕСТ
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Лучшим игроком матча стала Тина ЧарльзЛучшим игроком матча стала Тина Чарльз
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6 декабря в рамках женской Евролиги баскетболистки курского «Динамо» на выезде провели матч с венгерским клубом «Шопрон Баскет». Матч завершился со счетом 65:58 в пользу курской команды.

Первая четверть закончилась со счетом 16:12, вторая 15:20, третья 15:14, четвертая 19:12. Лучшим игроком матча стала Тина Чарльз, заработавшая 31 балл.

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