2018-12-05T14:54:38+03:00
Происшествия

В Курске инвалид через суд взыскала компенсацию за проезд

Два ведомства отказали ей в возмещении суммы
Светлана ВОЛКОВА
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Курянка добилась решения суда в свою пользуКурянка добилась решения суда в свою пользуФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Курска пожаловалась курянка на нарушение ее социальных прав.

Женщина является инвалидом первой группы. В 2017 году она должна была пройти курс лечения в санатории в Ленинградской области. Женщина обратилась в ОКУ «Центр медико-социальных услуг Курской области» для получения специальных талонов для проезда к месту лечения и обратно. Однако чиновники отказали ей из-за того, что затраты на проезд якобы компенсируют.

После того, как женщина прошла курс лечения, инвалид и ее законный представитель обратились в комитет социального обеспечения Курской области с заявлением о возмещении понесенных расходов, но им отказали в связи с передачей этих полномочий Курскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации. Сотрудники Фонда также отказали заявительнице, сообщив, что выплата компенсации за проезд законодательством не предусмотрена, а ей следовало получить специальные проездные талоны.

Прокурор города направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с комитета социального обеспечения Курской области деньги за проезд инвалида 1 группы к месту лечения и обратно.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

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