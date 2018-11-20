В Курске на проспекте Дружбы сгорела квартира

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-20T10:18:45+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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19 ноября примерно в 17:15 в доме № 15 по проспекту Дружбы загорелась квартира. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ №1 и № 3 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Пожар потушили в 17:32. В двухкомнатной квартире сгорели мебель, вещи, закоптились стены и потолок. В ликвидации пожара принимали участие 22 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливают эксперты.

18 ноября в половине четвертого утра в селе Косиново Обоянского района сгорел жилой дом. При разборе завалов на пепелище были найдены тела двух мужчин.