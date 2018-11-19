2018-11-19T10:07:32+03:00
Происшествия

Под Курском из-за неосторожного обращения с огнем погибли два человека

Пожар произошел в селе Косиново Обоянского района
Яна ШЕЛЕСТ
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На пожаре погибли двое мужчинНа пожаре погибли двое мужчин
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18 ноября в половине четвертого утра в селе Косиново Обоянского района загорелся жилой дом. На место ЧП приехали пожарные ПЧ №35 Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар оперативно потушили. Огонь повредил стены и кровлю, которая впоследствии обрушилась. При разборе завалов спасатели нашли тела двух мужчин. Одному было 55 лет, второму – 51. Погибшие отравились продуктами горения. По факту гибели следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что пострадавшие были родственниками. В течение нескольких последних дней они употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения мужчины допустили неосторожное обращение с огнем, в результате которого на месте расположения печи произошло возгорание.

В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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