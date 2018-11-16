Бюджет-2019: социальная направленность сохраняется

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-16T09:12:55+03:00

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9 ноября в Курской областной Думе прошли публичные слушания по проекту Закона Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Главный финансовый документ обсуждали депутаты регионального парламента, руководители структурных подразделений областной администрации и территориальных федеральных органов власти, представители муниципальных образований, Общественной палаты Курской области, Молодежной палаты при Курской областной Думе, преподаватели и студенты вузов.

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