В Курске на 50 лет Октября отремонтировали тепломагистраль
Рабочие заменили восемь метров трубопровода
Тепло в дома дадут в ближайшее время
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Специалисты курской «Квадры» завершили ремонт теплосети на улице 50 лет Октября. Они заменили восемь метров магистрального трубопровода и приступили к заполнению системы сетевой водой. Уже ближайшее время жилищные организации смогут подключить потребителей к теплоснабжению.
«КП» сообщала ранее, что 15 ноября утром из-за коррозии на улице 50 лет Октября произошло повреждение трубопровода. Без воды и тепла остались 12 домов, сотрудники «Квадры» приступили к ремонту.