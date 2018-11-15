2018-11-15T15:49:14+03:00
Общество

В Курске на 50 лет Октября отремонтировали тепломагистраль

Рабочие заменили восемь метров трубопровода
Яна ШЕЛЕСТ
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Тепло в дома дадут в ближайшее времяТепло в дома дадут в ближайшее время
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Специалисты курской «Квадры» завершили ремонт теплосети на улице 50 лет Октября. Они заменили восемь метров магистрального трубопровода и приступили к заполнению системы сетевой водой. Уже ближайшее время жилищные организации смогут подключить потребителей к теплоснабжению.

«КП» сообщала ранее, что 15 ноября утром из-за коррозии на улице 50 лет Октября произошло повреждение трубопровода. Без воды и тепла остались 12 домов, сотрудники «Квадры» приступили к ремонту.

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