В Курской области задержали криминального авторитета

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-14T13:08:45+03:00

«Смотрящий» за Суджанским районом был задержан на въезде в Суджу

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В отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром» в Суджанском районе задержали 39-летнего гражданина, причисляющего себя к лидерам уголовно-преступной среды.

Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в автомобиле при въезде в Суджу. В автомобиле вместе с ним ехали еще несколько человек. У подозреваемого при себе были синтетические и растительные наркотики. Мужчина пояснил, что для личного пользования.

Подозреваемый явно находился в состоянии наркотического опьянения, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Ранее он был уже неоднократно судим, в том числе и за незаконный оборот наркотических веществ. Около полутора лет назад вышел из колонии.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Сейчас полиция проверяют информацию о причастности задержанного к другим преступлениям, в том числе на территории других регионов, сообщили в УМВД по Курской области.