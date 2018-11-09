Суд обязал Курскую областную Думу забрать мандат у депутата

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-09T18:33:31+03:00

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Прокуратура в судебном порядке добивается прекращения полномочий депутата Курской областной Думы Игоря Астапова. Как сообщалось ранее, год назад прокуратура, проверяя сведения о доходах, представленные 62-летним депутатом от КПРФ, обнаружила, что Астапов умолчал о 27 квартирах. Недвижимость общей стоимостью 38 млн рублей находилась в собственности его супруги.

В связи с выявленными фактами прокуратура настаивала на прекращении полномочий депутата. Совет областной Думы проникся неприятностью, которая случилась с коллегой, и отказался выносить вопрос о лишении полномочий на обсуждение мандатной комиссии.

Через некоторое время судебная коллегия по административным делам областного суда потребовала разобраться с Астаповым и лишить его мандата. На заседании весенне-летней сессии депутаты Думы проголосовали против лишения народного избранника депутатского мандата.

Игнорирование требований закона региональным законодательным органом явилось основанием для направления в суд административного искового заявления. В нем прокурор области поставил вопрос о признании незаконным действия Курской областной Думы.

Ленинский районный суд города Курска требования прокурора удовлетворил, обязав Курскую областную Думу устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции и прекратить полномочия депутата Игоря Астапова.