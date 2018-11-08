Курская «Квадра» завершила ремонт тепломагистрали на улице Белинского

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-08T16:33:14+03:00

На время работ была приостановлена подача горячей воды и тепла в 11 жилых домов

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Ремонт участка магистрального трубопровода на улице Белинского закончен, сообщили в «Квадре». Специалисты заменили 2 метра теплосети и включили ее в работу. В ближайшее время управляющие компании подключат потребителей к системе теплоснабжения.

Как сообщалось ранее, 8 ноября утром на тепломагистрали, проходящей по улице Белинского обнаружили повреждение. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка. На время работ была приостановлена подача горячей воды и тепла в 11 жилых домов.