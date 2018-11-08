В Курске от горячей воды и отопления отключили 11 домов
На Улице Белинского ремонтируют тепломагистраль
Тепло и горячую воду дадут после обеда
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8 ноября на тепломагистрали, проходящей по улице Белинского обнаружено повреждение. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка.
На время работ будет ограничена подача горячей воды и отопления в 11 жилых домов по улицам Белинского, Чумаковской и Дружининской.
Теплоснабжение потребителей будет возобновлено после 14:00.