2018-11-08T09:47:32+03:00
Общество

В Курске от горячей воды и отопления отключили 11 домов

На Улице Белинского ремонтируют тепломагистраль
Яна ШЕЛЕСТ
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Тепло и горячую воду дадут после обедаТепло и горячую воду дадут после обеда
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8 ноября на тепломагистрали, проходящей по улице Белинского обнаружено повреждение. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка.

На время работ будет ограничена подача горячей воды и отопления в 11 жилых домов по улицам Белинского, Чумаковской и Дружининской.

Теплоснабжение потребителей будет возобновлено после 14:00.

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