Под Курском ночью погиб пешеход
27 октября примерно в 22:20 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 недалеко от слободы Михайловка Железногорского района сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу.
На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 49 Железногорского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
В последнее время случаи гибели пешеходов на дорогах области участились. Так, 25 октября в десять часов вечера в Фатежском районе недалеко от села Большое Жирово под колеса КамАЗа попал 30-летний мужчина. Пешеход получил серьезные ранения. Его отвезли в Фатежскую центральную районную больницу, где он впоследствии скончался.