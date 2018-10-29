2018-10-29T10:37:14+03:00
Происшествия

Под Курском ночью погиб пешеход

ДТП произошло в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина скончался на местеМужчина скончался на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 октября примерно в 22:20 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 недалеко от слободы Михайловка Железногорского района сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу.

На место ДТП приехали спасатели ПСЧ № 49 Железногорского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В последнее время случаи гибели пешеходов на дорогах области участились. Так, 25 октября в десять часов вечера в Фатежском районе недалеко от села Большое Жирово под колеса КамАЗа попал 30-летний мужчина. Пешеход получил серьезные ранения. Его отвезли в Фатежскую центральную районную больницу, где он впоследствии скончался.

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