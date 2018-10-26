Под Курском под колесами КамАЗа погиб пешеход

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-26T12:01:43+03:00

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25 октября в десять часов вечера 21-летний водитель КамАЗа ехал по автодороге М2 Крым со стороны Курска в сторону Москвы. Недалеко от села Большое Жирово он сбил 30-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На место ЧП приехали спасатели ПСЧ № 45 Фатежского района, сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой медицинской помощи. Пешеход получил серьезные ранения. Его отвезли в Фатежскую центральную районную больницу, где он впоследствии скончался.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель КамАЗа был трезв. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.