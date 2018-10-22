В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-22T13:34:55+03:00

В конкурсе приняли участие сотрудники со всей России и Белоруссии

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Соревнования проводились в течение трех дней и показали высокий профессионализм и мастерство представителей этих профессий.

Инкассаторы соперничали в стрельбе, владении приемами рукопашного боя, навыках физической подготовки, знаниях по специальной и медицинской подготовке. Кассиры соревновались в скорости пересчета наличных в рублях и иностранной валюте, проходили тестирование на знание нормативной базы.

На торжественной церемонии награждения победителей к собравшимся обратились председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и старший управляющий ди ректор – ди ректор департамента ЦУНДО ПАО Сбербанк Алексей Пономаренко.

В финале конкурса, который в этом году проводился в Воронеже, приняли участие победители региональных этапов. В ПАО Сбербанк «Лучшего инкассатора» определяли в девятый раз, а «Лучшего кассира» - в четвертый.

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