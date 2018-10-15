Под Курском сгорел комбайн

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-15T09:38:46+03:00

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13 октября примерно в 17:35 в селе Белица Беловского районах загорелся комбайн «Доминатор Клаас». На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 21 Беловского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 17:59, полностью ликвидировали в 18:01. Огонь уничтожил комбайн полностью. В ликвидации огня принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

10 октября в Рыльском районе при повороте на деревню Яньково загорелся трактор «Челленджер». Техника сгорела полностью.