Под Курском дотла сгорел трактор

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-11T09:57:16+03:00

Изменить размер текста: A A

10 октября примерно в 15:20 в Рыльском районе при повороте на деревню Яньково загорелся трактор «Челленджер», сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 15:30, ликвидировали полностью – в 15:32. В результате пожара трактор сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации огня принимали участие 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.