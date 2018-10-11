Под Курском дотла сгорел трактор
ЧП произошло в Рыльском районе
Трактор сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 октября примерно в 15:20 в Рыльском районе при повороте на деревню Яньково загорелся трактор «Челленджер», сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 15:30, ликвидировали полностью – в 15:32. В результате пожара трактор сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации огня принимали участие 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.