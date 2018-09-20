Под Курском огонь уничтожил баню

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-20T10:57:29+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Сообщение о возгорании бани и сарая в поселке Каменец Железногорского района поступило в «Службу спасения» 19 сентября в 19:31, передает ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей, опорного пункта «Вагонмаш», полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Пожар ликвидировали в 19:52. В бане и сарае, построенных из дерева, сгорели кровли. При пожаре никто не пострадал. В ликвидации огня принимали участие 20 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

19 сентября в Курске на пересечении улицы Кольцова и 1-го Малинового переулка загорелись времянка и жилой дом. Огонь серьезно повредил строения.