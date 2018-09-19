В центре Курска сгорели дом и времянка

СЕГОДНЯ 19:19 2018-09-19T19:22:47+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: Из архива "КП".

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Пожар на пересечении улицы Кольцова и 1-го Малинового переулка произошел 19 сентября 11:30. Загорелся один дом, потом огонь перекинулся на рядом расположенный. Дым от пожара был виден издалека.

На место происшествия приехали огнеборцы трех пожарных частей, полиция, скорая помощь, работники электрических и газовых сетей. До приезда пожарных огонь пытались тушить соседи. Частично им удалось спасти имущество. В 12:17 возгорание удалось локализовать, в 12:26 огонь потушили полностью.

В результате пожара в нежилом деревянном доме размером 6х9 метров сгорела кровля, деревянные потолочные перекрытия на всей площади, выгорел дом внутри, сгорела деревянная пристройка. В двухэтажном жилом деревянном доме размером 8х10 метров, обшитым сайдингом, огонь повредил кровлю и второй этаж.

Оба строения принадлежали одним хозяевам. К счастью, при пожаре никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 26 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.