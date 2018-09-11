2018-09-11T16:16:09+03:00
Общество

В Курске пройдет «санитарная пятница»

Город приведут в порядок
Яна ШЕЛЕСТ
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Курян просят навести порядок у домовКурян просят навести порядок у домовФото: Из архива "КП"
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14 сентября в Курске пройдет «санитарная пятница». Областной центр приведут в порядок перед предстоящим Днем города, сообщили в мэрии.

В уборке Курска примут участие сотрудники администраций, Курского городского собрания, организаций, учреждений и предприятий, представители власти, общественных организаций, учреждений образования и здравоохранения, торговли и бизнеса.

Администрация города Курска обращается к горожанам с просьбой также принять участие в наведении порядка на территориях, прилегающих к жилым домам.

15 сентября Курская область примет участие в акции «Генеральная уборка страны». Самые масштабные работы по уборке развернутся в Крутом Логу. К акции могут присоединиться все неравнодушные граждане. Сбор 15 сентября в 10.00 по адресу: Курск, улица Орловская, 1А.

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