2018-09-06T14:23:31+03:00
Общество

В Курской области пройдет генеральная уборка

Экологическая акция - «Генеральная уборка страны» состоится 15 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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К акции могут присоединиться все неравнодушные жителиК акции могут присоединиться все неравнодушные жителиФото: Из архива "КП"
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15 сентября во всех районах Курской области состоится экологическая акция - «Генеральная уборка страны», - сообщает региональная администрация.

Самые масштабны работы по уборке развернутся в Курске у памятника природы «Урочище «Крутой Лог». В акции примут участие студенты, волонтеры, представители администрации, ОНФ и работники предприятий.

К акции могут присоединиться все неравнодушные граждане. Сбор 15 сентября в 10.00 по адресу: Курск, улица Орловская, 1А.

Проект «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки своего региона.

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