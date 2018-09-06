В Курской области пройдет генеральная уборка
15 сентября во всех районах Курской области состоится экологическая акция - «Генеральная уборка страны», - сообщает региональная администрация.
Самые масштабны работы по уборке развернутся в Курске у памятника природы «Урочище «Крутой Лог». В акции примут участие студенты, волонтеры, представители администрации, ОНФ и работники предприятий.
К акции могут присоединиться все неравнодушные граждане. Сбор 15 сентября в 10.00 по адресу: Курск, улица Орловская, 1А.
Проект «Генеральная уборка» дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение экологической обстановки своего региона.