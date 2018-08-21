В Курске после парада обследуют дорожное покрытие
23 августа в Курске состоится грандиозный парад в честь 75-й годовщины победы в Курской битве. По проспекту Победы пройдет механизированная колонна в составе 78 единиц военной техники. Возглавит механизированную колонну военного парада легендарный танк Т-34-76, а замкнет - тактический ракетный комплекс «Точка-У».
В связи с этим многие куряне волнуются за целостность дорожного полотна на проспекте Победы. Оно «вытерпело» уже несколько репетиций, осталась генеральная, которая пройдет сегодня, 21 августа, и парад.
В городской администрации сообщили, что после праздничных торжеств дорожное покрытие обследуют специалисты. Если в результате прохождения тяжелой военной техники дорожное полотно пострадает, на проспекте Победы будут проведены восстановительные работы.