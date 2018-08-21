2018-08-21T13:40:24+03:00
Общество

В Курске после парада обследуют дорожное покрытие

В случае повреждения оно будет восстановлено
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне волнуются за целостность дорожного полотнаКуряне волнуются за целостность дорожного полотнаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 августа в Курске состоится грандиозный парад в честь 75-й годовщины победы в Курской битве. По проспекту Победы пройдет механизированная колонна в составе 78 единиц военной техники. Возглавит механизированную колонну военного парада легендарный танк Т-34-76, а замкнет - тактический ракетный комплекс «Точка-У».

В связи с этим многие куряне волнуются за целостность дорожного полотна на проспекте Победы. Оно «вытерпело» уже несколько репетиций, осталась генеральная, которая пройдет сегодня, 21 августа, и парад.

В городской администрации сообщили, что после праздничных торжеств дорожное покрытие обследуют специалисты. Если в результате прохождения тяжелой военной техники дорожное полотно пострадает, на проспекте Победы будут проведены восстановительные работы.

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