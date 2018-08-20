В Курске на параде покажут мобильные боевые пикапы и бронеавтомобили с беспилотниками

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-20T16:20:08+03:00

Новые образцы боевой техники поступили в подразделения ЗВО в 2018 году

Парад в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге состоится 23 августа

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Мобильные боевые пикапы с автоматическими пулеметами «Корд» и бронеавтомобили «Тигр» с беспилотными летательными аппаратами впервые покажут на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге, сообщает пресс-служба ЗВО.

Новые образцы боевой техники поступили в подразделения Западного военного округа в 2018 году. Они предназначены для улучшения огневых и скоростных возможностей подразделений разведки во время рейдов.

Всего в составе механизированной колонны пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона. Возглавит механизированную колонну военного парада легендарный танк Т-34-76, а замкнет - тактический ракетный комплекс «Точка-У».

На проспекте Победы зрители увидят танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО Бмп-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О», «Мурманск», Красуха 4-С», машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3.

Жители и гости Курской области увидят пролет истребителей Миг-29СМТ, истребителей Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.