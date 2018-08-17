2018-08-17T12:09:26+03:00
Происшествия

Под Курском водитель сбил женщину и скрылся

Его разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Виновника ДТП разыскивает полицияВиновника ДТП разыскивает полицияФото: из архива «КП»
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16 августа около семи часов утра в деревне Полевой Курского района напротив дома № 492-а по улице Пристанционная неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 31-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и была доставлена в городскую клиническую больницу № 4. Водитель с места ДТП скрылся, сообщает УГИБДД УМВД про Курской области. Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, просят позвонить по телефону 02, с мобильного – 102, или в дежурную часть ОМВД России по Курскому району по телефону 56-67-02.

15 августа вечером на первом километре автодороги Курск - Поныри – Камыши водитель неустановленного автомобиля сбил 16-летнего велосипедиста и тоже скрылся с места ДТП. Парень получил ранения.

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