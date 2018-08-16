Под Курском сбили 16-летнего велосипедиста: водитель с места ДТП скрылся

СЕГОДНЯ 11:13 2018-08-16T11:16:27+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло 15 августа вечером на первом километре автодороги Курск - Поныри - Камыши, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Водитель неустановленного автомобиля сбил 16-летнего парня на велосипеде и с места происшествия скрылся.

Очевидцы рассказывают, что в районе ДТП видели светлую «шестерку», направляющуюся в сторону Свободы. В салоне автомобиля на пассажирском сиденье лежал велосипед. Затем на обочине заметили раненого мальчика.

Неравнодушные водители позвонили в МЧС, оказали пострадавшему первую помощь. У него было множество ушибов и явно черепно-мозговая травма. Парня забрала "скорая". Подоспевшие на место ДТП родители подростка пытались найти виновника ДТП, покалечившего их сына, но безуспешно. Сейчас его разыскивает полиция.